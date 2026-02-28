Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану

Израиль закрыл воздушное пространство страны для гражданских рейсов. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на Министерство транспорта государства.

«Просим граждан до дальнейшего уведомления воздержаться от посещения аэропортов», — заявили в ведомстве.

Ранее в субботу глава израильского Минобороны Исраэль Кац объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В результате атаки, предупреждал министр, «в ближайшем будущем» ожидаются удары беспилотниками и ракетами. Также он ввел в стране чрезвычайное положение.

Днем ранее американский Госдеп разрешил части сотрудников посольства покинуть Израиль из-за угрозы безопасности. Граждан США призвали рассмотреть выезд из страны коммерческими рейсами «из-за гражданских беспорядков и терроризма».

США потребовали от Ирана ликвидировать три крупнейших ядерных объекта и воздержаться от обогащения урана в будущем.