США эвакуируют часть дипломатов из Израиля из-за угрозы безопасности

Госдеп США разрешил выезд части сотрудников посольства в Израиле и членов их семей из-за угрозы безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Государственный департамент санкционировал выезд из представительства США в Израиле лиц, не задействованных в чрезвычайных ситуациях, а также членов их семей в связи с угрозой безопасности», — уточнили в посольстве.

Дипмиссия может ограничить или запретить поездки американских чиновников в Старый город Иерусалима, на Западный берег и другие районы. Граждан США призвали рассмотреть выезд из страны коммерческими рейсами «из-за терроризма и гражданских беспорядков».

Ранее посол США Майк Хакаби спровоцировал скандал, поддержав претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата. Генсек Лиги арабских государств назвал это чрезвычайно радикальным, а Организация исламского сотрудничества — опасными и безответственными. Иордания заявила о нарушении дипломатических норм.

Эскалация в регионе растет на фоне слухов о готовящемся ударе по Ирану. Politico сообщало, что советники Трампа предпочли бы, чтобы Израиль атаковал первым, спровоцировав Тегеран на ответ. Тогда у США появится предлог для удара. Израиль уже предупредил, что готов действовать самостоятельно.