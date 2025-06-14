Израиль заявил о поражении целей в Иране

Военно-воздушные силы Израиля завершили серию ударов по целям в районе Тегерана. Как сообщила пресс-служба армии обороны страны , с таким заявлением выступил командующий войсками Томер Бар.

Он подчеркнул, что впервые с начала боевых действий авиация нанесла удары на расстоянии более 1500 километров от границы, используя ракеты класса «земля — воздух».

«За ночь израильские военно-воздушные силы нанесли удары по десяткам целей, включая инфраструктуру ракет класса „земля — воздух“, в рамках усилий по нанесению ущерба возможностям противовоздушной обороны иранского режима», — заявил Бар.

Он добавил, что в зону поражения также попали оборонительные сооружения в районе Тегерана.

По словам Бара, военные Израиля продолжат атаки на стратегические объекты Ирана, сохраняя свое превосходство в воздушном пространстве.

Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана в ночь на пятницу, 13 июня, не останавливая атаки практически все минувшие сутки.

Постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что в результате атак погибло не менее 78 высокопоставленных военных и гражданских лиц.

В качестве ответа Корпус стражей исламской революции провел ракетный обстрел израильских городов. По последним данным, погибли четыре мирных жителя, не менее 70 получили ранения.