Постпред Ирана в ООН пообещал решительный ответ на удары Израиля

Иран даст решительный ответ на неспровоцрованную агрессию Израиля и потребует от Совета безопасности ООН принятия срочных мер для предотвращения дальнейшей дестабилизации в регионе. С таким заявлением выступил постоянный представитель страны в международной организации Амир Саид Иравани.

Он подчеркнул, что главными целями атаки израильских военных стал ядерный объект в провинции Исфахан, который находится под гаранти

ями Международного агентства по ядерной энергетике.

«Иран решительно ответит на неспровоцированную агрессию Израиля, чтобы восстановить сдерживающий фактор», — привело слова дипломата агентство Press TV.

Ирвани добавил, что общее количество от израильских ударов составило не менее 78 высокопоставленных военных и гражданских лиц, кроме того, более 320 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана в ночь на субботу, 13 июня. В ответ Корпус стражей исламской революции провел ракетный обстрел израильских городов. По предварительным данным, в результате атаки погибли не менее двух человек, более 20 получили ранения.