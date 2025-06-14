Минимум 70 человек пострадали при атаке Ирана на Израиль

Минимум 70 человек пострадали в результате ракетных ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщила газета газета The Jerusalem Post .

Число погибших выросло до четырех. Один человек стал жертвой прямого попадания ракеты в жилые дома в центральной части еврейского государства. Тогда же 19 жителей получили ранения.

Немногим ранее сообщалось о двух погибших и 21 пострадавшем.

ЦАХАЛ атаковал Иран в ночь на 13 июня, операция получила название «Нация львов». Целью стали военные объекты и ядерная инфраструктура.

В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». В основном действия исламской республики свелись к массовым запускам ракет.