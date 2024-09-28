Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

Израильские военные в результате авиационного удара по штабу шиитского движения «Хезболла» в Бейруте уничтожили его генерального секретаря Хасана Насраллу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ вчера убил Хасана Насраллу, одного из основателей и лидера террористической организации „Хезболла“», — заявили в армии Израиля.

Также ЦАХАЛ ликвидировал командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и других командиров.

Изначально сообщалось, что Насралла остался жив после удара Израиля. ЦАХАЛ атаковал центральный штаб движения в Бейруте накануне вечером. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в это время находился на брифинге в ООН в США, он попросил извинения у журналистов и покинул мероприятие.

Ранее СМИ заявляли, что Израиль не намерен проводить наземную военную операцию в Ливане, а вместо этого хочет обескровить «Хезболлу» до такой степени, чтобы ее последователи больше не могло наносить ответные удары.