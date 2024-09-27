Названа цель авиаудара Израиля по Бейруту

ЦАХАЛ нанес авиаудар по центральном штабу «Хезболлы» в Бейруте и убил 50 горожан

Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по южным районам Бейрута, где располагается центральная штаб-квартира ливанской организации «Хезболла». Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари .

Он уточнил, что группировка разместила штаб-квартиру под жилыми зданиями в районе Хагари, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

«Несколько минут назад Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по центральной штаб-квартире организации „Хезболла“», — заявил Хагари.

Телеканал Al Arabia со ссылкой на источник сообщил, что в результате удара ЦАХАЛ в Бейруте разрушены не менее шести зданий. Собеседники уточнили, что главной целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Источник агентства France-Press уточнил, что в результате атаки лидер ливанской группировки выжил, в ближайшее время «Хезболла» сделает официальное заявление.

Жертвой удара ЦАХАЛ стал один человек, не менее 50 человек получили ранения, уточнил телеканал Al Manar.

После появления первых сообщений об ударах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул брифинг в ООН, где отвечал на вопросы журналистов. Газета The Times of Israel уточнила, что глава правительства ушел после того, как военный секретарь «прошептал ему на ухо».

Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности Ливана заявило, что удар стал самым мощным за весь последний год конфликта. Минздрав Ливана направил на место взрыва не менее 10 врачебных бригад для оказания помощи пострадавшим.

В минувший четверг, 26 сентября, израильские военные объявили, что нанесли точечный удар для ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура. Ливанская группировка никак не комментировала эти заявления.