Лидер «Хезболлы» пережил израильский авиаудар по Бейруту
Reuters: лидер «Хезболлы» Насралла остался жив после удара ЦАХАЛ по Бейруту
Лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла не пострадал при авиаударе израильских ВС по Бейруту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкий к группировке источник.
В СМИ сообщали разную информацию о состоянии Насраллы после израильского удара, но власти Израиля между тем назвали операцию по его ликвидации успешной.
При этом иранское государственное агентство Tasnim отметило, что лидер движения находится в безопасном месте.
Израильские самолеты F-35 использовали противобункерные бомбы при нападении. В южном пригороде Бейрута шесть зданий были разрушены до основания. По словам временного премьер-министра Ливана Наджиба Микати, международное сообщество должно сдержать Израиль и остановить его тиранию и войну на уничтожение, которую он ведет против Ливана.
Ранее официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что армия обороны Израиля нанесла точечный удар по центральной штаб-квартире движения, размещенной под жилыми зданиями в районе Хагари в Бейруте.