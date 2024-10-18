«Выстрелили из танка». Появились подробности ликвидации главы ХАМАС

Лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара ликвидировали в результате танкового огня. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля майор запаса Анна Уколова.

По ее словам, бойцы выполняли задание и натолкнулись на троих террористов, в итоге началась перестрелка. Один из них ушел в другое здание.

«Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару», — сказала Уколова.

ЦАХАЛ ранее опубликовал кадры последних минут жизни лидера палестинского движения. О его ликвидации стало известно накануне.