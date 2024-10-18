«Выстрелили из танка». Появились подробности ликвидации главы ХАМАС

Лидера палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара ликвидировали в результате танкового огня. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля майор запаса Анна Уколова.
По ее словам, бойцы выполняли задание и натолкнулись на троих террористов, в итоге началась перестрелка. Один из них ушел в другое здание.
«Его обнаружил дрон, а затем выстрелили из танка в здание. В ходе зачистки территории и проверки здания военные нашли тело, которое опознали как принадлежавшее Синвару», — сказала Уколова.
ЦАХАЛ ранее опубликовал кадры последних минут жизни лидера палестинского движения. О его ликвидации стало известно накануне.
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