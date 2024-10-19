Тело лидера ХАМАС Синвара Израиль использует как «разменную монету»

CNN: Израиль может обменять тело лидера ХАМАС Синвара на заложников

Израиль может использовать тело убитого главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара в качестве «разменной монеты» для освобождения израильских заложников. Об этом сообщили источники телеканала CNN .

«Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве „разменной монеты“ в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе», — сообщил телеканал.

По информации источников, останки Синвара хранятся в секретном месте. Телеканал предположил, что обмен на заложников — это единственный вариант, чтобы вернуть тело Синвара в Газу.

Ранее в ХАМАС подтвердили гибель Синвара. Его предшественника Исмаила Ханию убили в Тегеране в конце июля.