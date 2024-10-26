Израиль ударил по военным целям в Иране

Axios: Израиль нанес удары по Ирану в ответ на атаку 1 октября

Два осведомленных источника сообщили изданию о новом витке эскалации. По их информации, ЦАХАЛ атаковал Ирана рано утром 26 октября по местному времени в ответ на массированный удар баллистическими ракетами 1 октября.

Израиль подтвердил проведение операции. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что она стала следствием многомесячной агрессии, в том числе опосредованной.

«Прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране. Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября — на семи фронтах — включая прямые атаки с иранской территории», — сказал он.

Иран в начале октября совершил массированную атаку на Израиль, выпустив около 500 ракет. Одна из них попала в школу.