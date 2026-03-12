Израиль ударил по ядерному комплексу в Иране

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по ядерному центру «Талеган» в Иране. Объект использовали для развития возможностей по разработке ядерного оружия, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ .

«В рамках серии ударов, проведенных в последние дни в Тегеране, израильские ВВС, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удар по дополнительному объекту иранской ядерной программы», — подчеркнули представители армии.

Ранее Иран атаковал штаб-квартиру Службы безопасности Израиля, авиабазы Увда и Пальмахим и совершил киберудар по транспортной системе страны. Из строя вышли все железнодорожные пути.

Перед этим Тель-Авив сообщил об уничтожении офицеров командного центра Корпуса стражей Исламской революции, а также об ударах по военным базам сил внутренней безопасности Ирана «Басидж» и командному центру Министерства разведки.