Иран заявил о сокрушительном киберударе по транспортной системе Израиля

Военные Ирана совершили кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, она вышла из строя. Об этом сообщило агентство Fars .

По информации источника, все ж/д станции в текущий момент небезопасны для использования.

«Железные дороги Израиля взломали. В результате кибератаки железнодорожную систему противника вывели из строя. Все станции железнодорожных линий Израиля небезопасны до дальнейшего уведомления», — утверждает агентство.

Днем ранее движение судов в Ормузском проливе полностью остановилось из-за мин, сброшенных иранскими судами. Западные СМИ писали, что американским военным известно их местоположение, но конкретные действия по их устранения США пока не предприняли.

Ормузский пролив — один из ключевых проходов для танкеров, перевозящих сжиженный природный газ и нефть. На эту водную артерию приходится порядка 20% общего мирового рынка энергоносителей.