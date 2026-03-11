Израиль заявил об уничтожении офицеров командного центра КСИР

Массированный авиаудар Армии обороны Израиля по Тегерану уничтожил офицеров командного центра Корпуса стражей Исламской революции. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Там уточнили, что экипажи истребителей опознали высокопоставленных иранских военных и в течении нескольких секунд нанесли по ним массированный удар.

Израильская авиация также разбомбила командные и оперативные центры Военно-воздушных сил Ирана, а также комплекс центрального военного университета КСИР, который использовался военными для проведения совещаний.

Кроме того, истребители нанесли удары по пунктам хранения и производства баллистических ракет, находящихся в Тегеране, а также по командным центрам и военным базам сил внутренней безопасности Ирана «Басидж» и командному центру Министерства разведки.

Военные Ирана потеряли до 90% пусковых установок для баллистических ракет в ходе ударов американской и израильской авиации. Об этом в среду, 11 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник среди американских военных. Собеседник журналистов подчеркнул, что это новая тактика, которая направлена на сокращение возможностей Ирана атаковать военные базы США и страны региона.