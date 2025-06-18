Израиль ударил по аэропорту Паям к северо-западу от Тегерана

Аэропорт Паям к северо-западу от Тегерана подвергся израильскому удару. Об этом сообщило государственное агентство Fars .

«Несколько минут назад в городе Карадж прогремел взрыв. Израиль ударил по окрестностям аэропорта Паям в ходе очередной атаки. В настоящее время в районе взрыва находятся пожарные и спасательные машины», — отметили в агентстве.

Иранские банки «Пасаргад» и «Сепах» подверглись кибератаке, в результате которой в финансовых учреждениях произошли сбои в работе. Из-за них вырос запрос на снятие наличных.

Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил новыми ударами по Израилю, если в конфликт напрямую вмешаются США. Он предупредил, что американцы понесут колоссальный ущерб, если поддержат Израиль в военном конфликте, и добавил, что Исламская Республика выстоит в войне и не поддастся на требования о безоговорочной капитуляции.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Израиля, сделали вывод «Известия» на основании публикаций в американских газетах.