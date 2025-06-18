В Иране заявили о кибератаке на два банка

Представитель правительства Ирана Мохаджерани заявила о кибератаке на два банка

Иранские банки «Пасаргад» и «Сепах» подверглись кибератаке, которая стала причиной сбоя в работе учреждений. Об этом в прямом эфире иранского государственного телевидения IRIB сообщила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

По ее словам, проблем с хранением средств людей из-за сбоев не возникнет.

«Банковская система Ирана стала свидетелем сильной контратаки — на „Сепах“ и „Пасаргад“. „Сепах“ выплачивает пенсии военным, и атака Израиля показывает, что они не гнушаются даже нападением на пенсионеров», — сказала Мохаджерани.

Представитель правительства добавила, что по причине указанных сбоев произошло увеличение запроса на снятие наличных.

«В прошлые годы мы добились многого в переводе работы банков в электронный формат. Однако увеличение объема дорожного трафика стало одной из причин появления трудностей в доставке наличных из банков», — заключила она.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин назвал критической ситуацию вокруг конфликта Ирана и Израиля.