Лидер Ирана пригрозил новыми ударами по Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна одержит победу в конфликте с Израилем, и пригрозил более разрушительными атаками в случае возможного участия в нем США. Об этом со ссылкой на заявления лидера Исламской Республики сообщило РИА «Новости» .

«Бог всемогущий непременно сделает так, что иранский народ и правда победят. <…> Участие США в этой проблеме будет им во вред, и они получат удар, который будет гораздо более разрушительным, чем ущерб, который понесет Иран», — предупредил он.

Хаменеи отметил, что ответные удары Ирана ослабили Израиль и Тегеран планирует осуществить новые атаки.

Ранее лидер Ирана ответил на призывы американского президента Дональда Трампа о капитуляции. Он заявил, что народ Ирана никогда не сдается, устоит в навязанном противостоянии и не поддастся давлению с требованием сложить оружие.