«Иран никогда не сдается». Хаменеи ответил Трампу на призыв о капитуляции

США понесут колоссальный ущерб, если поддержат Израиль в военном конфликте с Ираном. С таким заявлением выступил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи в обращении к нации.

Он подчеркнул, что Иран устоит в навязанном противостоянии и не поддастся давлению с требованием сложить оружие.

«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном», — привело заявление аятоллы Хаменеи РИА «Новости».

Верховный лидер Ирана добавил, что народ его страны никогда не сдается, особенно, когда «мир ему навязывают силой». Так Хаменеи ответил на требование президента США Дональда Трампа объявить безоговорочную капитуляцию.

Он добавил, что Израиль совершил большую ошибку, когда начал военные действия против Ирана, и теперь заплатит за все свои действия.

Трамп в минувший вторник, 17 июня, провел внеочередное заявление Совета национальной безопасности, где главной темой стало участие американских группировок в ударах по Ирану.

Источники The Wall Street Journal заявили, что окончательное решение на встрече не приняли. Но выбор между военным решением и дипломатическим курсом Соединенные Штаты сделают в течение ближайших двух суток.

При этом за несколько часов до заседания Трамп в социальной сети Truth Social выступил с угрозами в адрес верховного лидера Ирана, пояснив, что знает, где находится убежище Хаменеи, а также призвал власти ближневосточной страны объявить безоговорочную капитуляцию, так как терпение США на исходе.