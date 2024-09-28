Израиль сбросил более 80 бомб на бункер, в котором находился Насралла

Bilal Jawich
Фото: Bilal Jawich/Global Look Press

Израильские военные сбросили 85 бомб, каждая весом в тонну, на бункер в Бейруте, в котором находился лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Об этом сообщило издание Ynet.

По его информации, атаку произвела 69-я эскадрилья ВВС Израиля.

Кроме самого Насраллы, погибли командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и несколько других командиров. Также, по сведениям 12-го канала израильского телевидения, среди жертв могла быть и дочь лидера движения Зейнаб.

Несколько дней назад ЦАХАЛ сообщал о гибели в пригороде Бейрута командира ракетных войск «Хезболлы» Ибрагима Кубейси.

По данным агентства Bloomberg, такую тактику Израиль избрал целенаправленно. Он стремится обескровить движение, чтобы оно больше не могло наносить ракетные удары.

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