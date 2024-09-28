Дочь лидера «Хезболлы» могла погибнуть при израильском ударе по Бейруту

Дочь лидера движения «Хезболла» Зейнаб Насралла могла погибнуть при израильском ударе по Бейруту. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По данным журналистов, ее тело нашли под обломками командного пункта, по которому накануне нанесли удар. Однако само движение не подтвердило эту информацию.

Сам лидер «Хезболлы», Хасан Насралла, как сообщило агентство Reuters, остался жив после удара, хотя ЦАХАЛ ранее заявлял о его ликвидации.

Авиаудар по центральному штабу движения в Бейруте произошел накануне вечером. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся в это время в США на брифинге в ООН, даже вынужден был покинуть журналистов.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Израиль не хочет проводить наземную военную операцию в Ливане, а вместо этого планирует обескровить «Хезболлу» до такой степени, чтобы движение больше не могло наносить ответные удары.