Погиб командир ракетных войск «Хезболлы»

В пригороде Бейрута во время авиаудара Израиля погиб командующий ракетными войсками движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси. Об этом объявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщила пресс-служба израильской армии.

«В ходе сегодняшней утренней атаки в центре Даахе в Бейруте мы уничтожили Ибрагима Мухаммада Кабиси, командующего ракетным комплексом „Хезболлы“. Истребители ВВС точно атаковали этаж здание, где он находился с другими командирами», — сказал он.

Кубейси, по информации ЦАХАЛ, причастен к террористической атаке на горе Дов в 2000-х годах. Боевики похитили и убили трех израильских военнослужащих. Их тела вернули в Израиль для захоронения в 2004 году.

Движение «Хезболла» подтвердило гибель Кубейси. Телеканал Al Arabiya сообщил, что кроме командира при атаке по пригороду Бейрута погибли шесть членов движения и еще 15 получили ранения.

ЦАХАЛ приступил к масштабной операции в Ливане по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы». В ответ на это движение выпустило десятки ракет по аэропорту Рамат-Давид.