Израиль пригрозил Ирану ответом на ракетные удары

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны даст ответ Ирану за его удары по больнице в Беэр-Шеве. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X .

«Сегодня утром иранские террористы запустили ракеты по больнице „Сорока“ в Беэр-Шеве и по гражданскому населению в центральной части Израиля. Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране», — написал он.

Утром 19 июня Иран выпустил по Израилю около 20 ракет. Один из ударов пришелся на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. По данным местных СМИ, здание медицинского учреждения получило сильные повреждения.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что после попадания иранской ракеты в больницу пострадали около 30 человек. На месте работают сотрудники экстренных служб.