Иран выпустил по Израилю около 20 ракет

В последнем залпе утром 19 июня Иран запустил порядка 20 ракет по Израилю. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan , кадры появились в социальных сетях.

РИА «Новости» уточнило, что поднимающийся дым заметили в районе Тель-Авива и на юге в районе Беэр Шевы. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуски ракет из Ирана и призвала население страны перейти в защищенные помещения. Спустя считанные минуты в Тель-Авиве начала работу сирена воздушной тревоги, прозвучало около 20 взрывов, предположительно, из-за работы противовоздушной обороны.

Согласно новым требованиям израильской цензуры, видеофиксация работы ПВО и публикация данных о местах падений запрещены.

К этому моменту служба скорой помощи еще не сообщала о возможных пострадавших от ракетной атаки, но бригады медиков направились в места, где были прилеты.

Днем ранее Иран впервые применил ракету «Саджиль» для ударов по Израилю.