Израиль предупредил Иран об ударе заранее

Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать на удар. Об этом изданию
Axios сообщили осведомленные источники.
«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — указали они.
Сообщение ЦАХАЛ было попыткой прекратить обмен атаками между Израилем и Ираном и предотвратить более серьезную эскалацию, отметили в материале. Израиль призвал Иран не отвечать на атаку, пригрозив еще более мощным ответом.
Более 100 самолетов ВВС Израиля
атаковали военные цели в Иране в ночь на 26 октября. В США тоже просили Иран не отвечать на эту атаку, чтобы завершить цикл обмена ударами между двумя странами.
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