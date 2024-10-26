Израиль предупредил Иран об ударе заранее

Axios: Израиль предупредил об ударе Иран заранее и призвал не атаковать в ответ

Израиль предупредил Иран об атаке и призвал не отвечать на удар. Об этом изданию Axios сообщили осведомленные источники.

«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — указали они.

Сообщение ЦАХАЛ было попыткой прекратить обмен атаками между Израилем и Ираном и предотвратить более серьезную эскалацию, отметили в материале. Израиль призвал Иран не отвечать на атаку, пригрозив еще более мощным ответом.

Более 100 самолетов ВВС Израиля атаковали военные цели в Иране в ночь на 26 октября. В США тоже просили Иран не отвечать на эту атаку, чтобы завершить цикл обмена ударами между двумя странами.