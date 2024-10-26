США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля

США призвали власти Ирана не отвечать на последний удар израильской армии и назвали эту операцию ЦАХАЛ завершением военного противостояния двух сторон. Об этом на брифинге заявил представитель администрации США высокого ранга.

«Что касается обмена ударами между Израилем и Ираном, то мы считаем, что это должно завершить данный прямой обмен. Произошедшее должно стать завершением конфликта», — сказал он.

Представитель администрации не уточнил, направлял ли Иран США сигналы о своих следующих военных шагах в регионе в связи с атаками Израиля. При этом он заверил, что у Штатов есть много прямых контактов с Ираном, как прямых, так и косвенных.

В ночь на 26 октября Израиль атаковал Иран, задействовал свыше 100 истребителей. ЦАХАЛ нанес удар в ответ на обстрелы 1 октября. При этом ВВС Армии обороны Израиля атаковали, в том числе, аэропорты Мехрабад и имени Имама Хомейни в Тегеране, а не по нефтяным или ядерным объектам.