Израиль анонсировал расширение боевых действий на все районы сектора Газа

Жителям сектора Газа предложили изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, анонсировав расширение боевых действий на все его районы.

«В ближайшее время действия Армии обороны Израиля будут значительно расширены и охватят большинство районов сектора Газа, вам придется эвакуироваться из зон боевых действий. Пришло время восстать, изгнать ХАМАС и освободить всех израильских заложников», — заявил глава ведомства.

Кац назвал это единственным путем к окончанию войны. Министр напомнил, что после захвата «оси Мораг» ЦАХАЛ превратил территорию от границы палестинского анклава и Египта до Хан-Юниса в зону безопасности, в которой полностью оказался город Рафах.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выдвинул требования для окончания войны. Среди них — изгнание из сектора Газа членов радикального движения ХАМАС и переселение жителей.