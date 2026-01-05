Израиль начал наносить удары по объектам «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане

Израильская армия начала атаковать объекты «Хезболлы» и ХАМАС в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В ответ на продолжающиеся нарушения договоренностей о прекращении огня Армия обороны Израиля начала наносить удары по террористическим объектам „Хезболлы“ и ХАМАСА в Ливане», — сообщила Армия обороны Израиля.

Ранее израильские военные в результате очередной атаки в мае ликвидировали главу бригад «Аль-Кассам» Мухаммеда Синвара и их представителя Абу Убейды. Официальное подтверждение о смерти представителя военного крыла движения поступило спустя несколько месяцев после его ликвидации.

В конце ноября Армия обороны Израиля ликвидировала пятерых высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня с их стороны