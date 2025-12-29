ХАМАС подтвердило гибель лидера военного крыла в Газе

Израильские военные в результате очередной атаки в мае ликвидировали главу бригад «Аль-Кассам» Мухаммеда Синвара и их представителя Абу Убейды. Об этом сообщило Reuters.

«Оплакиваем главу бригад „Аль-Кассам“ Мухаммеда Синвара… и представителя бригад Абу Убейду», — заявил анонимный представитель движения.

Официальное подтверждение о смерти представителя военного крыла движения поступило спустя несколько месяцев после его ликвидации.

В последних числах мая Армия обороны Израиля заявила, что Синвар погиб, вместе с ним смертельные травмы получил и ряд высокопоставленных членов движения.

Это произошло после авиаудара по району Хан-Юниса на юге сектора Газа.

В середине декабря поступила информация о гибели командира Раеда Саада, который занимал второе место в военной иерархии ХАМАС. ЦАХАЛ получил приказ ликвидировать ветерана после взрыва, устроенного радикалами в подконтрольной Израилю зоне.