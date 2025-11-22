Израиль уничтожил пять командиров ХАМАС в секторе Газа

Нетаньяху: Израиль в ответ на нарушение перемирия уничтожил 5 командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала пятерых высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня с их стороны. Об этом объявила канцелярия премьера-министра Биньямина Нетаньяху, сообщило РИА «Новости» .

Израильский премьер заявил, что ХАМАС отправил террориста на подконтрольную израильтянами территорию, чтобы он напал солдат ЦАХАЛ.

«В ответ Израиль ликвидировал пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», — подчеркнул он.

Нетаньяху добавил, что Тель-Авив полностью соблюдает режим прекращения огня, а радикалы — нет. Десятки боевиков ХАМАС пересекли линию позиций ЦАХАЛ за весь период прекращения огня, стремясь атаковать израильских военных.

Премьер-министр призвал посредников призвать ХАМАС к выполнению своей части соглашения о прекращении огня, а также настоять на том, чтобы они придерживались 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа, написал ТАСС.

Среди требований Нетаньяху также значилось немедленное возвращение останков трех погибших заложников, разоружение ХАМАС и обеспечение радикалами демилитаризации сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что они разоружат ХАМАС до «желтой линии», добавив, что Палестинского государства не будет.