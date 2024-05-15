«Издевательство высшей марки». Захарова не оценила выступление Блинкена в киевском баре | 360°

15 мая 2024, 09:58
«Издевательство высшей марки». Захарова не оценила выступление Блинкена в киевском баре
Захарова: Блинкен приехал в Киев поиздеваться над украинцами
Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в одном из киевских баров показало высокомерное, циничное и издевательское отношение американских политиков к украинцам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik.
«Я считаю, что это паноптикум. Я считаю, что это просто издевательство высшей марки. <…> Все песни под гитару, вот эта скабрезность в манере даже подачи информации самим Блинкеном, это абсолютное высокомерие, это постоянный цинизм зашкаливающий», — сказала она.
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По мнению Захаровой, американские политики приезжали на Украину, чтобы засвидетельствовать свое «кровавое деяние» и поглумиться. Она сравнила представителей США с энергетическими вампирами, чья цель — напитаться эмоциями и самоуничижением украинцев.
Блинкен во главе американской делегации приехал в Киев 14 мая. Помимо деловой программы он выступил в баре Barman Diktat с песней канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Сенатор от штата Флорида Рик Скотт раскритиковал госсекретаря за эту выходку.
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