«Пока мир в огне». Американский сенатор осудил Блинкена за концерт в киевском баре | 360°

Мир 15 мая 2024, 04:02 «Пока мир в огне». Американский сенатор осудил Блинкена за концерт в киевском баре Сенатор Скотт раскритиковал Блинкена за концерт в Киеве РИА «Новости»

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Сенатор от штата Флорида Рик Скотт в соцсети Х упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что тот забывает, на кого работает. Причиной послужило выступление политика в киевском баре.

«Пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, Блинкен едет на выступление на Украину, в поездку, финансируемую налогоплательщиками. На кого, черт возьми, он думает, что работает?» — возмутился сенатор.

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Во время визита в Киев посетил бар Barman Diktat и спел с местными музыкантами композицию канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Текст песни начинается со слов «На улице флаги, красно-бело-синие».