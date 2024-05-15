Блинкен спел в киевском баре песню про красно-бело-синие флаги | 360°

15 мая 2024, 03:19
Блинкен спел в киевском баре песню про красно-бело-синие флаги
Блинкен спел в баре в Киеве песню канадского музыканта Нила Янга
Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев исполнил песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, находясь в местном баре. Об этом сообщило издание Kyiv Independent.
В соцсетях также опубликовали видео, где Блинкен играет на гитаре и вместе с другими музыкантами поет на сцене бара Barman Diktat.
Реклама
Kyiv Independent обратился к представителям паба и те подтвердили, что госсекретарь действительно выступил в их заведении. Однако дополнительные данные не предоставили, исходя из «соображений безопасности».
Текст песни Rockin' in the Free World начинается со слов «На улице флаги, красно-бело-синие». Цвета соответствуют гамме американского флага. Впервые эту композицию исполнил музыкант Янг в 1989 году, в ней также содержится критика экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который управлял страной в те годы. Теперь эту песню часто исполняют на разных политических мероприятиях в Америке.
Ранее Блинкен заявил, что нынешний этап конфликта стал критическим для Украины. Он отметил, что войска России наращивают темпы наступления, скоро ВСУ потребуется много сил для сдерживания ВС РФ.
США
Песни
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама