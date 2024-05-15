Спецоперация 15 мая 2024, 03:19 Блинкен спел в киевском баре песню про красно-бело-синие флаги Блинкен спел в баре в Киеве песню канадского музыканта Нила Янга РИА «Новости»

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Киев исполнил песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, находясь в местном баре. Об этом сообщило издание Kyiv Independent.

В соцсетях также опубликовали видео, где Блинкен играет на гитаре и вместе с другими музыкантами поет на сцене бара Barman Diktat.

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Kyiv Independent обратился к представителям паба и те подтвердили, что госсекретарь действительно выступил в их заведении. Однако дополнительные данные не предоставили, исходя из «соображений безопасности».

Текст песни Rockin' in the Free World начинается со слов «На улице флаги, красно-бело-синие». Цвета соответствуют гамме американского флага. Впервые эту композицию исполнил музыкант Янг в 1989 году, в ней также содержится критика экс-президента США Джорджа Буша-старшего, который управлял страной в те годы. Теперь эту песню часто исполняют на разных политических мероприятиях в Америке.

Ранее Блинкен заявил, что нынешний этап конфликта стал критическим для Украины. Он отметил, что войска России наращивают темпы наступления, скоро ВСУ потребуется много сил для сдерживания ВС РФ.