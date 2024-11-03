Избирком Кишинева проигнорировал жалобы избирателей

Sputnik: при голосовании в Кишиневе не учитывают нарушения на выборах президента

Избирательная комиссия в Кишиневе игнорирует обращения граждан, которых не оказалось в списках избирателей. Об этом рассказала журналистка «Sputnik Молдова» .

«Часть нарушений на избирательных участках не включается в статистику», — отметила она.

На участке для голосования в районе Рышкановка не регистрируют случаи, когда граждане жалуются, что их не внесли в списки. Ни избирательная комиссия, ни сами избиратели не фиксируют такие ситуации.

Журналистка отметила, что при ней на участок пришла женщина, которая возмущалась по поводу того, что она несколько раз просила включить ее в список.

«Вместо того, чтобы регистрировать нарушения, просто отправили человека, зарегистрировали по дополнительному списку», — сказала журналистка.

Явка на президентских выборах в Молдавии к 16:00 превысила 40%. Активность избирателей оказалась выше, чем в первом туре. В Москве была самая высокая зарубежная явка на выборах президента Молдавии.