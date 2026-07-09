Из-за атак США по Ирану погибли 14 человек, 78 пострадали

В результате американских ударов по территории Ирана погибли 14 человек, еще 78 получили ранения. Об этом заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур в соцсети Х.

«В то время как действовал режим прекращения огня, США 8 и 9 июля 2026 года подвергли атакам пять провинций Ирана. Атакам, которые оставили после себя 14 погибших и 78 раненых», — написал он.

Ранее представитель посольства Исламской Республики в Москве обвинил США в нарушении соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон дезавуирует пятый пункт меморандума, где прописаны иранские полномочия по регулированию порядка безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Судоходства через Ормуз практически прекратились после ударов США по Ирану. Основная активность судов в проливе была на маршруте, одобренном Тегераном на северной стороне. Поддерживаемый США путь у побережья Омана почти не использовали.