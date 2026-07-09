Судоходство в Ормузском проливе почти прекратилось после ударов США по Ирану

Bloomberg: суда почти перестали ходить через Ормуз после ударов США по Ирану

Движение судов через Ормузский пролив практически прекратилось на фоне возобновления ударов США по Ирану. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

«В четверг движение через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удар по Ирану, а хрупкое перемирие между двумя сторонами стало выглядеть все более шатким», — заявили журналисты.

Исходя из данных отслеживания, основная активность судов в проливе проявлялась на маршруте, одобренном Тегераном на северной стороне пролива. При этом поддерживаемый Вашингтоном маршрут у побережья Омана практически не использовали.

Из крупных судов в акватории пролива зафиксировали только иранский контейнеровоз и супертанкер, следующий из Персидского залива под американскими санкциями. При этом некоторые суда могут двигаться с отключенными транспондерами.