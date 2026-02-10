Инициативная группа членов Палаты депутатов Италии выступила против финансирования армии Украины. На очередном заседании 10 февраля они проголосуют за отзыв законопроекта о выделении денег, сообщил член правопопулистской партии «Лига за Сальвини», депутат Россано Сассо в соцсети X .

«Завтра днем ​​в Палате депутатов запланировано голосование по законопроекту об Украине, который предусматривает очередную передачу средств [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. <…> Мы предпочли бы, чтобы эти деньги были использованы для обеспечения безопасности наших граждан», — сказал он.

Депутаты выступят против выделения миллиардов евро на поддержку Украины. Сассо объяснил, что эти деньги не помогут остановить конфликт, а наоборот продлят его. Он призвал заключить мир сейчас, так как позже украинцам придется согласиться на худшие условия.

Еще одной причиной, по которой члены нижней палаты парламента проголосуют против законопроекта, стали подтвердившиеся факты коррупции. Итальянцев обеспокоило, что деньги попадут в руки недобросовестных приближенных Зеленского.

Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico раскрыло детали визита в Киев генсека НАТО Марка Рютте и премьер-министра Польши Дональда Туска. Они убеждали Зеленского сорвать мирные переговоры.