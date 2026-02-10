Секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Польши Дональд Туск, посетившие Киев, убеждали президента Украины Владимира Зеленского не идти на уступки на переговорах с Россией и продолжать конфликт. Об этом сообщило итальянское издание L’AntiDiplomatico .

Рютте и Туск призывали главу киевского режима сделать все, чтобы подорвать вялотекущий переговорный процесс, пусть и за счет украинского народа, «посланного на бойню». Генсек альянса убеждал Зеленского, что как только соглашение о прекращении огня будет заключено, то войска «коалиции желающих» развернут на территории Украины.

Автор материала Фабрицио Погги отметил, что украинский лидер с готовностью подчинился и совершил новые преступления против высокопоставленных российских офицеров. В частности, 6 февраля киллер стрелял в генерала Владимира Алексеева в Москве.

Он процитировал болгарскую журналистку Асю Зуан, отметившую, что европейская элита желает не мира, а продолжения конфликта. Лидеры ЕС направили усилия на собственное обогащение «за счет геноцида славян».

«Они жаждут крови, за счет которой будут обогащаться, как и Зеленский, главная цель которого — удержаться у власти любой ценой и заработать на конфликте», — отмечала Зуан.

Ранее Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины.