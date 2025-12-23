Бизнесмен Тимур Миндич назвал расследование, которое ведется против него на Украине, «манипуляцией» и заявил, что возвращаться в страну не собирается. Об этом он сообщил в интервью украинским СМИ.

Миндич проходит фигурантом по делу о коррупции в энергетическом секторе. Следствие, в том числе, располагает аудиозаписями, которые, как утверждается, указывают на возможные злоупотребления и в оборонной сфере. Кроме того, в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

В последние месяцы на фоне антикоррупционных скандалов Владимир Зеленский сократил присутствие выходцев из основанной им студии «Квартал 95» в системе госуправления. По данным The Times, из 15 бывших сотрудников студии, получивших высокие должности после прихода Зеленского к власти, девять впоследствии уволили или отстранили.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о выявлении масштабных финансовых махинаций в энергетике. Ключевым фигурантом этого расследования стал Тимур Миндич — один из совладельцев студии «Квартал 95», который вскоре после начала дела покинул Украину.

Как утверждают в пресс-бюро Службы внешней разведки России, украинское руководство планирует сбежать за границу.