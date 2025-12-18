Детектив НАБУ Магомедрасулов: Миндич не был ключевым в коррупционной схеме

Дело о коррупционной схеме украинского предпринимателя Тимура Миндича несет угрозу высшему руководству страны. Об этом в интервью газете «Украинская правда» заявил детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов, который стоял у истоков расследования, за что поплатился многомесячным арестом.

Он пояснил, что изначально вел расследование коррупционных схем в Министерстве обороны Украины, а история со схемами откатов за сделки с «Энергоатомом» появилась позже.

Магомедрасулов добавил, что Миндич не являлся ключевой фигурой во всех этих схемах, а выступал только исполнителем.

«Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения», — пояснил детектив НАБУ.

На уточняющий вопрос журналиста, появятся ли в расследовании имена высшего руководства Украины, Магомедрасулов ответил, что очень рассчитывает на это.

«Но есть старая и очень точная фраза: главное не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать», — добавил он.

Арест детектива Магомедрасулова дал старт кампании по отмене независимости украинских антикоррупционных структур. Украинский лидер Владимир Зеленский через Раду протащил законопроект о передаче контроля Генеральной прокуратуре.

Это решение вызвало массовые протесты, а также возмущение среди западных политиков. Евросоюз приостановил финансирование и военную помощь.

Зеленский отыграл назад, и депутаты Рады отменили свое же решение о передаче полномочий Генеральной прокуратуре. После возвращения НАБУ к работе ведомство опубликовало первые записи из квартиры Миндича.

Обвинения предъявили семи участникам преступной схемы, среди которых оказались заместители чиновников и руководства энергетической компании. Единственным высокопоставленным обвиняемым стал вице-премьер Алексей Чернышов.