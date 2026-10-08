Исторических деятелей на британских фунтах заменят животные

Банк Англии выбрал шмеля, ежа и сову для замены исторических деятелей на купюрах

Портреты исторических деятелей, включая бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, на купюрах заменят животные. Об этом сообщила пресс-служба Банка Англии.

Регулятор подчеркнул, что замена коснется купюр номиналом пять, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов.

На новых деньгах появятся изображения сипухи, земляного шмеля и европейского ежа. Для каждого животного определят отдельный номинал. Портрет короля Карла III на лицевой стороне купюр менять не станут.

Животных выбрали сами британцы по итогам проведенного голосования, в котором приняли участие почти полмиллиона человек, что стало рекордом за все время.

Подавляющее большинство голосов получил земляной шмель, второе место досталось сипухе, замкнул тройку лидеров европейский еж. В пресс-службе подчеркнули, что разработка дизайна и печать новых банкнот займут несколько лет.

О разработке нового дизайна британских фунтов Банк Англии объявил в июле 2025 года, объяснив, что бумажные деньги необходимо заменить для усиления их устойчивости к подделке. По итогам консультаций регулятор объявил, что темой новых денег станет природа Великобритании.

Сейчас бумажные купюры британских фунтов стерлингов украшают портреты политика Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга.

В декабре 2022 года Банк Англии выпустил монеты номиналом 50 пенсов с изображением короля Карла III. Всего в оборот поступило пять миллионов монет с портретом монарха на аверсе.