«Вы взяли не того парня». Стрелок оставил видеобращение перед покушением на Трампа

Стрелявший в Трампа мужчина записал видеообращение перед нападением

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс заранее записал видео с обращением. Ролик разместили в социальной сети Instagram* журналисты American Chronicles.

«Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня», —заявил молодой человек.

Запись он сделал, находясь в салоне автомобиля.

Накануне на предвыборном митинге в Пенсильвании мужчина выстрелил из винтовки в Трампа. Пуля задела ухо кандидата. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой.

По словам Трампа, услышав свистящий звук и выстрелы, он понял, что произошло что-то страшное. Экс-президент почувствовал, как пуля задела его ухо.

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