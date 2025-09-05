Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США

Испанское агентство Europa Press допустило оговорку, комментируя выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. В материале российского лидера назвали «президентом США».

«Путин отметил, что еще не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта», — написало новостное агентство.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал Путина участником мировой политики в ответ на критику саммита на Аляске.