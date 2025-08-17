Рубио назвал Путина участником мировой политики в ответ на критику саммита

Президент России Владимир Путин является участником мировой политики и лидером ядерной державы. Поэтому любая критика прошедшего на Аляске самита не имеет под собой никакого основания. С таким заявлением в эфире телеканала ABC News выступил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что критикующие американского президента Дональда Трампа поставили ему в вину подрыв мировой изоляции российского лидера, хотя сами выпускают о нем огромное количество материалов.

«Путин на мировой арене. У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире запас ядерного оружия», — заявил Рубио.

С резкой критикой в адрес журналистов выступил и президент США. Трамп назвал искажением фактов вышедшие в СМИ материалы об итогах саммита с Путиным на Аляске.

Американский лидер подчеркнул, что переговоры прошли очень хорошо, и он добился большого прогресса в отношениях с Россией, который авторы фейковых новостей увидят в ближайшее время.