Многополярный мир, инвестиции и партнерство. Все о программе десятого ВЭФ

Дальневосточный федеральный университет Владивостока с 3 по 6 сентября станет площадкой для юбилейного X Восточного экономического форума. В этом году главной темой мероприятия заявлена «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В пленарной сессии ВЭФ 5 сентября примет участие президент России Владимир Путин. О программе форума и его основных событиях — в материале 360.ru.

Что такое Восточный экономический форум и какие у него цели

Владивосток принимает Восточный экономический форум каждую осень с 2015 года. На него приезжают члены правительств и крупного бизнеса из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятия ВЭФ проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.

В прошлом году на ВЭФ прошло более 120 мероприятий, в которых приняли участие более 700 спикеров из разных стран. Кроме того, участники подписали более 300 соглашений о сотрудничестве на сумму более 5,5 триллиона рублей.

Главная цель мероприятия — развитие отношений России со странами — партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также объединением АСЕАН, куда входят страны Юго-Восточной Азии.

Помощник президента России и ответственный секретарь по подготовке и проведению форума Антон Кобяков в комментарии журналу «Евразимут» заявил, что основной темой мероприятия 2025 года станет реализация идеи многополярного мира.

«ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня становится центром мировой экономической активности», — подчеркнул он.