Многополярный мир, инвестиции и партнерство. Все о программе десятого ВЭФ
Дальневосточный федеральный университет Владивостока с 3 по 6 сентября станет площадкой для юбилейного X Восточного экономического форума. В этом году главной темой мероприятия заявлена «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». В пленарной сессии ВЭФ 5 сентября примет участие президент России Владимир Путин. О программе форума и его основных событиях — в материале 360.ru.
Что такое Восточный экономический форум и какие у него цели
Владивосток принимает Восточный экономический форум каждую осень с 2015 года. На него приезжают члены правительств и крупного бизнеса из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мероприятия ВЭФ проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов.
В прошлом году на ВЭФ прошло более 120 мероприятий, в которых приняли участие более 700 спикеров из разных стран. Кроме того, участники подписали более 300 соглашений о сотрудничестве на сумму более 5,5 триллиона рублей.
Главная цель мероприятия — развитие отношений России со странами — партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также объединением АСЕАН, куда входят страны Юго-Восточной Азии.
Помощник президента России и ответственный секретарь по подготовке и проведению форума Антон Кобяков в комментарии журналу «Евразимут» заявил, что основной темой мероприятия 2025 года станет реализация идеи многополярного мира.
«ВЭФ является не просто деловой площадкой, а инструментом, с помощью которого формируется идеология многополярного мира, основанного на равноправии и взаимоуважении. Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня становится центром мировой экономической активности», — подчеркнул он.
Кобяков добавил, что в этом году участники обсудят создание логистических коридоров, инвестиции в инновационные сферы, которые стали главными локомотивами экономики, энергетические проекты и развитие предпринимательства.
«Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира», — добавил помощник президента.
Свое участие в ВЭФ-2025 уже подтвердили представители из более чем 70 стран и территорий.
Как проходит Восточный экономический форум
Основные мероприятия ВЭФ проходят на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Его разделили на несколько отдельных зон.
Всего в рамках ВЭФ запланировали более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков. В их числе:
- бизнес-диалоги со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и АСЕАН;
- Форум креативных индустрий;
- Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования;
- молодежный форум «День будущего»;
- международная научно-практическая конференция «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы».
Основной программой мероприятия станет Деловая программа, где российские и международные эксперты обсудят множество различных тем.
Среди них — построение взаимовыгодного партнерства между странами, а также взаимоотношение государства и бизнеса, рзвитие Дальнего Востока, инвестиции, инновации и внедрение технологий.
Одними из главных сессий станут «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Таиланд», «Россия — Лаос» и «Россия — АСЕАН». Участники обсудят укрепление торговых связей дальневосточных регионов со всеми странами, а также совместную работу в области транспорта, энергетики, медицины, туризма, технологий и инноваций.
Вопросы сотрудничества с зарубежными партнерами в заполярных регионах России поднимут на сессии «Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока».
Возможности международного взаимодействия в регионе открывают по-настоящему колоссальные перспективы, включая потенциал Северного морского пути, который претендует на статус ключевой транспортной артерии всего мира.
Регионы Дальнего Востока представят проекты по развитию населенных пунктов, промышленности, международному сотрудничеству, развитию экономики, культуры, туризма на площадке Минвостокразвития России.
Вопросы стартапов, технологических достижений, привлечение инвесторов и другие темы участники сессий обсудят в рамках площадки «Территория инноваций». А на площадке «Росконгресс Урбан Хаб» обговорят, как должны выглядеть современные города Дальнего Востока, зачем необходимы редевелопмент территорий, «зеленое» будущее мегаполисов и влияние некоммерческих организаций на структуру городов.
Образование, помощь молодым предпринимателям, строительство молодежной инфраструктуры на Дальнем Востоке — темы дискуссий на площадке «ВЭФ.Юниор».
В последний день на форуме также пройдет специальная молодежная программа «День будущего».
Кроме того, в рамках ВЭФ состоится культурный фестиваль «Владивостокские сезоны», соревнования «Спортивные игры ВЭФ» и арт-коктейль «Вечерний виноград», где участники на террасе яхт-клуба «Семь футов» примут участие в дегустации местных морепродуктов и отечественных вин.
Участие Путина в Восточном экономическом форуме
Президент России после четырехдневного визита в Китай приедет во Владивосток для участия в X Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Павел Ушаков. Он подчеркнул, что Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 5 сентября.
В пресс-службе Кремля уточнили, что в столицу Дальневосточного федерального округа президент прибудет за день до выступления на ВЭФ. Сначала он посетит филиал национального центра «Россия», где ознакомится с презентацией результатов развития региона, а после в формате видеоконференции откроет новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры.
Помимо этого, Путин проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа, и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
На Восточном экономическом форуме президент запланировал переговоры с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
После Путин вместе с иностранными гостями отправится на пленарное заседание, где выступит с программной речью.