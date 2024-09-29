Иранский шпион помог ликвидировать лидера «Хезболлы» Насраллу

Le Parisien: Израиль узнал о прибытии Насраллы в Бейрут от иранского шпиона

Иранский агент участвовал в операции Израиля по ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом изданию Le Parisien сообщил источник в ливанской службе безопасности.

«Еврейское государство, как сообщается, было проинформировано иранским агентом о присутствии шиитского лидера в южном пригороде Бейрута», — отметили в публикации.

По данным издания, в момент удара Насралла находился в штаб-квартире «Хезболлы». После обстрела на ее месте осталась гигантская воронка глубиной в 30 метров

О гибели одного из основателей движения после мощного удара по Бейруту стало известно 28 сентября. Эту информацию подтвердила Армия обороны Израиля. Также ЦАХАЛ ликвидировал командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и других командиров.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Насраллы произошло по команде властей США. «Хезболлу» может возглавить его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин.