Иран обвинил в убийстве Насраллы США

Убийство лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы произошло по команде США. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова привело государственное телевидение исламской республики.

«Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за убийство лидера „Хезболлы“», — сказал Пезешкиан.

О гибели одного из основателей «Хезболлы» после мощного удара по Бейруту стало известно 28 сентября. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что, кроме Насраллы, погибли командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Подтвердив эту информацию, движение пообещало продолжит борьбу с Израилем, но уже более жестко.

По данным издания Ynet, израильские военные сбросили 85 бомб на бункер в Бейруте. В этот момент в нем находился Насралла.