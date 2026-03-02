ВКС Ирана уничтожили систему противоракетной обороны THAAD в ОАЭ. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.

«Система ПРО THAAD израильского режима в Эр-Рувайсе была полностью уничтожена высокоточной управляемой ракетой ВКС КСИР», — уточнили в корпусе стражей.

Ранее в Иране объявили о начале девятой волны атак на Израиль и цели США в ближневосточном регионе. КСИР продолжил преследовать военно-морской флот США, а также бить по американским военным базам. При одной из таких ракетных атак в ОАЭ погибли шесть сотрудников ЦРУ.

Директор международной медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев предрек, что события на Ближнем Востоке отразятся на всей планете. Он напомнил, что в начале 2000-х американцы уже сменили режим в Ираке и фактически способствовали рождению террористического государства ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.