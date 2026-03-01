При ракетной атаке в Дубае погибли 6 высокопоставленных офицеров ЦРУ

Tasnim: при атаках на ОАЭ погибли 6 офицеров ЦРУ, еще 2 пострадали

Под обломками атакованного Ираном комплекса в Дубае погибли шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ. Еще двое получили ранения, сообщило издание Tasnim .

Один из ракетных ударов Корпуса стражей Исламской революции 28 февраля пришелся на дом, где проживали сотрудники ЦРУ. Источник издания сообщил, что шесть высокопоставленных американских офицеров погибли, двое получили ранения.

Помимо дома, где проживали офицеры, КСИР атаковал штаб-квартиру ЦРУ в ОАЭ. Пресс-служба ЦРУ не комментировала эту информацию.

Операцию по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи подготовила разведка США, сообщили американские СМИ. Агенты ЦРУ месяцами выслеживали правителя, пока ВВС Израиля не нанесли решающий удар. В ответ иранские войска атаковали американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и других странах Персидского залива.