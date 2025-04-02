В соцсетях распространили фейк о закрытии воздушного пространства Ирана

В соцсетях вечером 2 апреля появились сообщения о закрытии Ираном воздушного пространства. После этого новость опубликовали некоторые СМИ, однако иранские власти и новостные агентства эту информацию не подтвердили.

Исходя из фейкового сообщения, Иран перевел армию на максимальный уровень боевой готовности и закрыл воздушное пространство страны. Первым эту новость со ссылкой на иранское издание Mehr опубликовал анонимный пользователь соцсети X, в названии профиля которого был флаг Украины. Однако ни на одном из доступных языков на сайте издания такой новости не оказалось.

Ранее в США заявили, что Ирану «придет конец» уже в сентябре, если власти откажутся принять сделку по ядерному оружию, предложенную президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Иран отказал США в прямых переговорах по ядерной программе, согласившись лишь на участие третьих стран. Трамп пригрозил республике «невиданными ранее бомбардировками», если не удастся заключить соглашение.