Ирану «придет конец» к сентябрю, пригрозили в США

Уже к сентябрю Ирану «придет конец», если страна не согласится принять условия ядерной сделки, предложенной президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание The Daily Express со ссылкой на источник, близкий к администрации США.
По данным газеты, Соединенные Штаты перебрасывают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближний Восток. На фоне этого американские власти предупредили Иран, что остается все меньше времени, чтобы принять ядерную сделку и начать демонтаж иранской ядерной программы.
Ранее появились сообщения, что Иранские войска подготовились к провокации со стороны США. Военные загрузили в пусковые установки сотни баллистических ракет и ждут приказа открыть огонь.
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