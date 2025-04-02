Ирану «придет конец» к сентябрю, пригрозили в США

The Daily Express: осенью Ирану «придет конец», если он не примет ядерную сделку

Уже к сентябрю Ирану «придет конец», если страна не согласится принять условия ядерной сделки, предложенной президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание The Daily Express со ссылкой на источник, близкий к администрации США.

По данным газеты, Соединенные Штаты перебрасывают бомбардировщики и дополнительную авианосную оперативную группу на Ближний Восток. На фоне этого американские власти предупредили Иран, что остается все меньше времени, чтобы принять ядерную сделку и начать демонтаж иранской ядерной программы.

Ранее появились сообщения, что Иранские войска подготовились к провокации со стороны США. Военные загрузили в пусковые установки сотни баллистических ракет и ждут приказа открыть огонь.